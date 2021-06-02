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Парламент Республики Молдова

Кто может стать кандидатом в депутаты парламента Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Парламентские выборы (253)
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Sputnik Молдова
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На данный момент в ЦИК зарегистрированы девять электоральных конкурентов для участия в досрочных парламентских выборах, на рассмотрении в комиссии находятся еще семь пакетов документов.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Процедура подачи документов в Центральную избирательную комиссию Молдовы для регистрации кандидатов в депутаты для участия в досрочных парламентских выборах истекает 11 июня, то есть через 10 дней.

"В соответствии с положениями закона процесс выдвижения кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов и заканчивается за 30 дней до голосования. Кандидатов могут выдвигать политические партии и другие общественно-политические организации, избирательные блоки, а также независимые кандидаты", – уточнили в ЦИК.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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В структуре пояснили, что претендентом в предвыборной гонке может стать человек с правом голоса, достигший 18-летнего возраста (в том числе в день выборов), имеющий гражданство Республики Молдова. При этом он не должен попадать под действие Закона о статусе депутата парламента и соответствовать другим условиям, предусмотренным этим документом.

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В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал девять партий и блоков для участия в досрочных выборах, а на рассмотрении находятся еще семь пакетов документов.

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Тема:
Парламентские выборы (253)

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