Видео: экипаж SMURD доставил в Молдову женщину, перенесшую инсульт в России

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Наземная бригада SMURD доставила в Кишинев 60-летнюю гражданку Молдовы, которая проходила лечение в Москве после перенесенного инсульта.
Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным пресс-службы ГИЧС, на протяжении всей поездки за состоянием пациентки внимательно наблюдали парамедики, у женщины не обнаружили каких-либо осложнений.
По прибытии в молдавскую столицу женщину поместили в Институт неврологии и нейрохирургии.
В ведомстве отметили, что это пятая медицинская спецоперация SMURD из проведенных в Молдове с начала 2021 года.
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