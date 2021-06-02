Видео: экипаж SMURD доставил в Молдову женщину, перенесшую инсульт в России

До того, как было принято решение транспортировать гражданку Молдовы в Кишинев, она получала лечение в одной из московских клиник.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Наземная бригада SMURD доставила в Кишинев 60-летнюю гражданку Молдовы, которая проходила лечение в Москве после перенесенного инсульта.

Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

По данным пресс-службы ГИЧС, на протяжении всей поездки за состоянием пациентки внимательно наблюдали парамедики, у женщины не обнаружили каких-либо осложнений.

По прибытии в молдавскую столицу женщину поместили в Институт неврологии и нейрохирургии.

В ведомстве отметили, что это пятая медицинская спецоперация SMURD из проведенных в Молдове с начала 2021 года.

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