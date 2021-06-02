Что нужно знать гражданам Молдовы, чьи трудовые книжки не отсканировали

Процесс сканирования трудовых книжек продолжается. Граждане, документы которых уже прошли через эту процедуру, могут проверить данные на текущем счету социального страхования.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Граждане, проработавшие до 1 января 1999 года, должны представить свои трудовые книжки в Территориальные центры социального страхования для сканирования и внесения данных в личные счета социального страхования. Об этом сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС) Молдовы.

Исходя из положений постановления правительства от 15 мая 2018 года, с 15 мая по 15 декабря того же года НКСС проверила информацию из трудовых книжек, предоставленных работодателями для своих сотрудников и лиц, не получающих пенсии.

"Информация о трудовой деятельности до 1 января 1999 года, считываемая согласно записям в отсканированных трудовых книжках, регистрируется на счетах личного социального страхования и в настоящее время используется для установления пособий по безработице и временной нетрудоспособности, а также в будущем для начисления пенсии", – уточнили в Кассе соцстрахования.

В структуре отметили, что процесс сканирования записей о трудовой деятельности, выполненной до 01.01.1999 из трудовых книжек, представленных физическими лицами, продолжается.

"Таким образом, у всех граждан, которые в настоящее время не получают пенсии и не представили до текущего этапа трудовые книжки для сканирования, есть возможность обратиться в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства с удостоверением личности и трудовыми книжками, которые содержат записи 1 января 1999-го. Документы сканируются и возвращаются человеку в тот же день, при этом ставится штамп со словами "Отсканировано в соответствии с постановлением правительства №426/2018", – пояснили в Кассе соцстрахования.

Люди, чьи трудовые книжки уже отсканировали, могут проверить данные на текущем счету социального страхования через информационную систему CPAS Access.

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