Врач из Гагаузии о плюсах вакцины "Спутник V" - работать удобнее

У "Спутника V" и китайских Sinovac и Sinopharm есть преимущества перед Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, говорят врачи из Гагаузии.

КОМРАТ, 2 июн - Sputnik, Максим Топал. В настоящее время в Центре здоровья Комрата есть два типа вакцины от коронавируса – AstraZeneca и Sinovac. Жители автономии могут самостоятельно выбирать сыворотку, которой можно привиться.

"Каждый человек хочет определенную вакцину, но записывается на ту, которая есть в наличии. Проблема заключается в том, что есть большое количество людей, которые говорят, что хотят определенную вакцину, а когда она появляется в доступе, предпочитают воздержаться, аргументируя это болезнью или отсутствием времени", - отметила директор Центра здоровья Комрат Ирина Тодорова.

Все вакцины, которые в Молдове есть в наличии, ставятся в два этапа.

"У AstraZeneca промежуток между введением доз вакцины составляет от шести до 12 недель, у Sinovac – 28 дней, у "Спутник V" – 21 день. Ампула "Спутник V" и китайских вакцин от коронавируса рассчитана на одного человека. Это очень удобно, ведь прививать желающих мы можем в любой день. А у Pfizer/BioNTech и AstraZeneca ампула рассчитана на шесть и 10, соответственно, доз. То есть для вскрытия вакцины приходится собирать группу желающих. "Спутник V", Sinovac и Sinopharm в этом плане удобнее", - подчеркнула врач.

Медики из Комрата призывают граждан не бояться вакцинации и записываться на вакцину заранее.

"Центр здоровья Комрат приглашает всех на вакцинацию. Мы работаем ежедневно, включая выходные дни. Предварительная запись ведется как путем телефонного звонка в регистратуру, так и путем электронной записи", - рассказала Ирина Тодорова.

Врач добавила, что все люди должны понимать – если мы все не провакцинируемся, если не создадим коллективный иммунитет, нас ждет очень "веселая" четвертая волна коронавируса.

До настоящего времени в Комратском районе было израсходовано, включая второй этап, 2045 доз вакцин. Привились 1980 человек, из которых 590 закончили вакцинацию. Всего, по данным сайта Национальной кампании вакцинации, в Гагаузии было израсходовано 3364 дозы препаратов, позволяющих сформировать иммунитет к COVID-19.

После получения второй дозы вакцины врачи выдают "прививочный паспорт", в котором содержатся данные об идентификационном коде гражданина, датах вакцинации, названии вакцины и ее серии.

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