Чебан рассказал о своем участии в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Столичный градоначальник принял участие в одной из секций Петербургского международного экономического форума. Примар рассказал о положении малого и среднего бизнеса в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил в рамках выступления в ходе одной из секций Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, что видит перед собой как градоначальником задачу – привлечь как можно больше инвестиций в молдавскую столицу.

Чебан уверен, что у Кишинева огромный потенциал, который до сих пор не реализован.

"Одна из моих самых главных задач – привлечь как можно больше инвестиций в Кишинев. Именно с этой целью я сегодня участвовал в Международном форуме в Санкт-Петербурге. В мероприятии принимают участие девелоперы, представители власти и бизнеса из России и ряда стран", – отметил Чебан.

По его словам, важно, что после продолжительного периода пандемии появилась возможность обсудить данный вопрос в масштабе и посмотреть, что можно сделать для поддержки малого и среднего бизнеса – ключевого элемента экономики страны.

Чебан в ходе своего выступления рассказал о предпринятых муниципалитетом в этом ключе действиях и планах.

"Если говорить о Кишиневе, то 95% предприятий – это малый и средний бизнес. Основные типы деятельности: торговля - 36,2%; обрабатывающая промышленность – 7,5%; строительство – 6,3%; транспорт и складирование – 5%, профессиональная, научная и техническая деятельность – 11,7%; операции с недвижимым имуществом – 7,9%; гостиницы и рестораны – 3,8%; электричество, вода и газ – 0,1%; сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1,8%; прочие отрасли – 19,7%", – пояснил Чебан.

Он отметил, что в последнее время сектор малых и средних предприятий в Кишиневе увеличился как в качественном, так и в количественном выражении, однако пандемический кризис оказал негативное влияние на их экономическую деятельность в молдавской столице.

Чебан рассказал, что предпринял в этом отношении муниципалитет:

одна из инициатив примэрии была связана с отменой местных налогов в наиболее острый период пандемии практически для всех малых и средних предприятий в городе;

отсрочка арендной платы за помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

еще одна инициатива была направлена ​​на то, чтобы помочь кафе и ресторанам, которым в жаркое время года разрешили по упрощенной схеме обустроить террасы;

приняты все меры, чтобы полностью не останавливать работу бизнеса;

организация ярмарок местных производителей, где они могут продавать свою продукцию. © Sputnik / Osmatesco Чебан: пандемия обернулась для Кишинева экономическими потерями

"Наша цель – поддержать идеи и инновации, предоставить необходимые ресурсы для их реализации, создать условия для воплощения этих идей в жизнь путем обсуждения между заинтересованными сторонами", – отметил Чебан.

Он обратил внимание на то, что самый главный аспект в содействии процессу развития сектора – понимание того, что успех в этой области требует сотрудничества между местным руководящим органом и представителями частного сектора.

"Конечно, мы хотим, чтобы государственно-частное партнерство развивалось более активно, и мы работаем в этом направлении. Мы хотим привлечь как можно больше инвесторов, поддержать местных производителей и предложить им больше возможностей. Работаем над новыми идеями, благодаря которым мы можем предложить поддержку и сотрудничество в различных проектах, которые приведут к созданию рабочих мест в Кишиневе", – отметил примар Кишинева.

В среду в северной столице России стартовало главное экономическое событие страны с начала пандемии COVID-19 – Международный экономический форум. Он будет проходить со второго по пятое июня и соберет представителей деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.

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