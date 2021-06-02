Аграрии грозят протестами в Кишиневе: каковы их условия

Молдавские аграрии грозят новыми протестами, если власти не введут предел цен на топливо. Обращение сельхозпроизводителей связано с подорожанием горючего в течение нескольких месяцев подряд.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители требуют, чтобы Совет по конкуренции и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в течение 10 дней восстановили ситуацию на внутреннем топливном рынке, установив предел цен на горючее, а также снизили их, если на международных биржах будет наблюдаться ценовое падение. Соответствующее заявление подписали председатели Национальной федерации патронатов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности и Национальной федерации Agroindsind.

В противном случае аграрии оставляют за собой право пикетировать здания Совета по конкуренции и НАРЭ.

DECLARATIE Federatia Nation... by Alina Munteanu

"Несмотря на то, что цена за баррель нефти на международных биржах остается на уровне 68 долларов, за последние шесть месяцев бензин подорожал на 33% без какой-либо адекватной реакции со стороны НАРЭ и Совета по конкуренции, все свелось лишь к взаимным обвинениям. Основная указанная ими причина – колебания международного рынка и повышение акцизов (на 9%). Исходя из вышесказанного, мы требуем эффективных решений для аграриев – льготы и освобождение от уплаты налогов в период проведения сельскохозяйственных работ", – сказано в заявлении.

Новый закон о рынке нефтепродуктов вступил в силу после того, как был опубликован 14 мая в "Официальном мониторе" (Официальном вестнике) страны. НАРЭ в течение месяца должно было разработать и утвердить методологию расчета и применения цен на топливо. В новом документе будут установлены и штрафы для топливных компаний в случае необоснованного повышения цен.

В республике стоимость топлива продолжает расти. С начала года заправочные компании поднимали цены на горючее иногда даже по несколько раз в месяц.

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