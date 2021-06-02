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Кишинев подписал Миланский пакт в области общественного питания

Кишинев подписал Миланский пакт в области общественного питания

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210602/34975026/Kishinev-podpisal-Milanskiy-pakt-v-oblasti-obschestvennogo-pitaniya-chto-eto-znachit.html

Молдавская столица стала участницей Миланского пакта, который является самой значимой инновационной городской стратегией в области питания в Европе.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил у себя в соцсетях, что Кишинев стал участником Миланского пакта - инновационной городской стратегии в области питания.

"Основная цель Миланского пакта - поддержать мегаполисы, которые хотят развивать более устойчивые городские продовольственные системы путем поощрения сотрудничества между городами и обмена передовым опытом. Здоровое питание детей является приоритетом для муниципалитета и подписание этого соглашения является важным шагом в развитии процесса питания в школах и детских садах", - написал Чебан в своем телеграм-канале.

Миланский пакт - инновационная городская стратегия в области питания в Европе, главное наследие Миланской выставки EXPO 2015. Он позволяет обмениваться опытом в сфере продовольственной политики с другими городами по всему миру. Пакт был подписан 15 октября 2015 года в Милане. В настоящее время сторонами пакта являются более 215 городов, включая два российских - Москву и Казань.

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