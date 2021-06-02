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Многофункциональный центр в Кишиневе

В Агентстве госуслуг объяснили рост тарифов: сколько теперь стоят документы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210602/34975266/v-agentstve-gosuslug-obyasnili-rost-tarifov-skolko-teper-stoyat-dokumenty.html

Услуги по оформлению некоторых документов в Молдове подорожали, но при этом сократился и срок их выдачи. В то же время получение других документов теперь обойдется немного дешевле.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Агентство государственных услуг (АГУ) выступило с уточнением по поводу изменения тарифов на предоставляемые услуги.

Как отметили в агентстве, соответствующее постановление утвердило правительство в декабре 2020 года, а затем документ был опубликован в "Официальном мониторе". Постановление кабмина предусматривает корректировку тарифов с применением единой методологии для всех групп услуг, предоставляемых агентством, а также ставит перед ведомством задачу покрыть все расходы на бесплатные услуги.

"Тарифы не претерпели изменений за предыдущие годы на фоне роста финансово-экономических показателей по республике. Плата за некоторые услуги увеличена, но важный фактор - сохранение цен на базовые услуги, несмотря на то, что эти тарифы далеки от реальных расходов агентства. Повышение тарифов связано со срочностью, то есть сокращением времени их предоставления. При этом сохранены тарифы на услуги с обычным сроком, что дает возможность заявителю выбрать услугу", - пояснили в АГУ.

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В ведомстве добавили, что основные социальные услуги будут предоставлять бесплатно: регистрация рождения, смерти, выдача первого удостоверения личности гражданина Молдовы и другое.

Кроме того, предусмотрены бесплатные услуги людям с ограниченными возможностями, детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам войны, жертвам торговли людьми, лицам, находящимся на государственном содержании, добровольным донорам крови и другим.

Далее представлены расценки на основные документы: 

  • оформление водительских прав: 340 леев (20 рабочих дней);
  • выдача временных водительских прав при оформлении постоянного водительского удостоверения: тариф сохранился на уровне 80 леев;
  • смена/восстановление водительских прав: уменьшился тариф и срок - 340 леев (20 рабочих дней);
  • подготовка и отправка запросов на подтверждение действительности водительских прав, выданных иностранными властями: тариф снижен - 130 леев;
  • проверка подлинности водительского удостоверения, не подлежащего регистрации в Государственном реестре водителей, при замене его на водительское удостоверение Республики Молдова: тариф снижен до 100 леев;
  • оформление регистрационного удостоверения на транспортное средство - 330 леев;
  • выдача номерных знаков (комплект из двух номеров (автомобили) - 550 леев;
  • идентификация автомобиля при первой регистрации в Республике Молдова - 600 леев;
  • идентификация транспортного средства, зарегистрированного в Республике Молдова - 280 леев. 

При этом предоставление услуг по квалификации водителей и регистрации транспорта осуществляется бесплатно и с удобствами для определенных категорий лиц (инвалиды, ветераны войны, лица, находящиеся на государственном содержании, и другие).

Более подробную информацию о тарифах Агентства госуслуг можно узнать на сайте. 

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