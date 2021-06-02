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Девушка отдыхает на городском пляже Алимос в пригороде Афин

Отдых отложен: где граждане Молдовы пока не смогут провести отпуск

© Sputnik / Kostis Ntantamis
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (9)
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Sputnik Молдова
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Граждане республики, у которых на руках есть биометрический паспорт, не могут отправиться на отдых в Грецию.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Греция обновила предупреждение для туристов до 7 июня. В документе указано, что гражданам или резидентам стран, не входящих в ЕС, въезд запрещен.

"Граждане Республики Молдова, у которых есть лишь биометрический паспорт, в туристических целях не могут въехать на территорию Греции", – сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Таким образом, в Грецию могут въехать лишь те граждане Молдовы, у которых есть биометрический паспорт и вид на жительство, выданный компетентными органами страны ЕС.

31 05 2021 Alerta de Calato... by Munteanu Alina

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (9)

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