Отдых отложен: где граждане Молдовы пока не смогут провести отпуск

Граждане республики, у которых на руках есть биометрический паспорт, не могут отправиться на отдых в Грецию.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Греция обновила предупреждение для туристов до 7 июня. В документе указано, что гражданам или резидентам стран, не входящих в ЕС, въезд запрещен.

"Граждане Республики Молдова, у которых есть лишь биометрический паспорт, в туристических целях не могут въехать на территорию Греции", – сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Таким образом, в Грецию могут въехать лишь те граждане Молдовы, у которых есть биометрический паспорт и вид на жительство, выданный компетентными органами страны ЕС.

31 05 2021 Alerta de Calato... by Munteanu Alina

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