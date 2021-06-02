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Купание

Санитарные врачи не советуют кишиневцам купаться в озерах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210602/34976456/sanitarnye-vrachi-ne-sovetuyut-kishinevcam-kupatsya-v-ozerah.html

Национальное агентство общественного здоровья опубликовало предупреждение о санитарно-эпидемиологическом состоянии зон отдыха в столице.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения предупреждает жителей Кишинева, что купание в озерах с пляжами в зонах отдыха столицы не рекомендуется.

Девушка отдыхает на городском пляже Алимос в пригороде Афин
© Sputnik / Kostis Ntantamis
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Результаты исследования проб, как и в предыдущие годы, показывают значительное несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству воды и песка в Кишиневе и в других населенных пунктах муниципия.

Во время купания в столичных озерах существует повышенный риск заражения гельминтозом и другими заболеваниями через зараженный песок на пляжах или после купания в загрязненной воде. Чаще всего речь идет об острых диарейных и кожных заболеваниях, предупреждают врачи.

Зонами отдыха, связанными с водными бассейнами, в стране признаны положениями 8 таких территорий национального значения — Вадул-луй-Водэ, Костешты, Голерканы, Ватра, Сорока, Дубоссары, Тирасполь и Бедеры.

На местном уровне также выделены 42 рекреационные зоны.

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