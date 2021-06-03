Абитуриент-2021: что предлагают в Академии МВД имени Штефана чел Маре

Какие образовательные предложения готовит вуз к новому году обучения и каковы возможности для будущих студентов - подробности Sputnik Молдова рассказал ректор учреждения Дину Оставчук.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Академия имени Штефана чел Маре — это высшее учебное заведение, в котором может получать образование любой гражданин Республики Молдова, сдавший экзамен на степень бакалавра. Возрастной ценз для кандидатов на учебу — 35 лет.

По словам ректора Дину Оставчука, Академия предлагает будущим студентам два факультета. Юридический - со специальностями уголовное расследование, криминалистика и судебная экспертиза, пограничная безопасность. Факультет гражданской безопасности и общественного порядка обучает таким специальностям, как специальные расследования, безопасность и общественный порядок, а также проводят обучение войск карабинеров и охраны пенитенциарных учреждений.

"Мы обучаем сотрудников уголовного розыска, следователей, судебных экспертов, сотрудников правоохранительных органов, инспекторов пограничной полиции и т. д. Национального центра по борьбе с коррупцией или Службы информации и безопасности", — сказал Sputnik Молдова ректор учреждения.

При поступлении будущие студенты не сдают никаких экзаменов, но обязательные условия, которым они должны соответствовать, — это быть физически здоровыми и несудимыми. Дину Оставчук также уточнил, что учебные залы, столовая и студенческое общежитие были недавно отремонтированы.

Молодые люди, желающие учиться в академии, могут подавать документы с 10 июля.

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