Во сколько может обойтись в Молдове покупка водительских прав

Крупный штраф или тюремный срок грозит тем, кто задействован в покупке водительских удостоверений в республике.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Безработный житель Бельц задержан по подозрению в извлечении выгоды из влияния, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

По данным НАЦ, подозреваемый якобы сообщил, что может оказать влияние на сотрудника Центра квалифицирования и документирования водителей в Бельцах, чтобы тот помог двум мужчинам успешно сдать теоретический и практический экзамены на получение водительских прав. Предположительно фигурант дела потребовал за свои услуги 1400 евро и получил под контролем правоохранительных органов 600 евро. Передача денег проходила близ Центрального рынка в Бельцах.

"Подозреваемый задержан на 72 часа и находится в изоляторе НАЦ. Возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния", – уточнили в Антикоррупционном центре.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит штраф до 3000 условных единиц (50 000 леев) или до шести лет лишения свободы.

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