ЕГЭ для российских вузов: как приднестровцы сдают экзамен

Приднестровцы сдают единый госэкзамен для поступления в российские вузы и выбирают предметы в зависимости от своих дальнейших планов.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июн – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье проходит основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 25 июня. Для тех, кто в это время не сможет присутствовать на экзамене по причине болезни, предусмотрен дополнительный срок сдачи – с 28 июня по 2 июля.

"Если есть уважительная причина и подтверждающие ее документы, ребята пишут заявление, которое мы направляем в Москву на рассмотрение комиссии. После этого можно будет сдать экзамены в резервный период", – объяснила директор Центра российского образования и науки ПГУ Ольга Филипенко.

В этом году в ЕГЭ примут участие 438 человек. Приднестровцы сдают единый госэкзамен для поступления в российские вузы и выбирают для сдачи предметы в зависимости от своих дальнейших планов. Выпускница Ирина Черкас предпочла информатику, математику и русский язык.

"Я выбрала эти предметы, потому что хочу поступать на программную инженерию в Санкт-Петербургский вуз. Думаю, самым сложным экзаменом будет математика. Там мало заданий и не сильно разгуляешься", – рассказала она.

ЕГЭ проводится по 14 предметам. Самый популярный среди приднестровцев – экзамен по русскому языку, который пройдет 3 и 4 июня. На него заявлены 422 человека. В Центре российского образования и науки ПГУ отметили, что все работы сканируются и отправляются в федеральный центр тестирования для проверки.

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