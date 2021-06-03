Объявлены новые детали по делу задержанных офицеров Инспектората расследований

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией ходатайствуют в суде о предварительном аресте двух сотрудников Национального инспектората расследований, задержанных по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы в четверг.
"Двое офицеров Национального инспектората расследований, задержанных НАЦ за коррупционные деяния, должны предстать сегодня перед судом столичного сектора Чеканы, где будет принято решение, поместят ли их под предварительный арест. Прокуроры по борьбе с коррупцией подали соответствующие запросы", – сообщили в Антикоррупционном центре.
Судебные заседания намечены на 3 июня.
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В НАЦ сообщили, что ведется расследование по факту пассивной коррупции. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремный срок, уголовный штраф и лишение права занимать определенные должности в течение некоторого времени.
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