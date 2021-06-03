Объявлены новые детали по делу задержанных офицеров Инспектората расследований

В четверг судебные инстанции должны принять решение по ходатайству прокуроров о предварительном аресте задержанных сотрудников Национального инспектората расследований.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией ходатайствуют в суде о предварительном аресте двух сотрудников Национального инспектората расследований, задержанных по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы в четверг.

"Двое офицеров Национального инспектората расследований, задержанных НАЦ за коррупционные деяния, должны предстать сегодня перед судом столичного сектора Чеканы, где будет принято решение, поместят ли их под предварительный арест. Прокуроры по борьбе с коррупцией подали соответствующие запросы", – сообщили в Антикоррупционном центре.

Судебные заседания намечены на 3 июня.

Сотрудников правоохранительных органов задержали 1 июня . Поводом для этого стал звонок некоего мужчины на горячую линию по борьбе с коррупцией. Он и сообщил, что двое сотрудников инспектората якобы требовали у него взятку, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за мошенничество, которое они ему инкриминировали. Заявитель отметил, что они неоднократно требовали передать им 500 евро, звонили ему по телефону и назначали встречи. Также он заявил, что эти двое сотрудников инспектората расследований якобы угрожали задержанием, если он не передаст им деньги.

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В НАЦ сообщили, что ведется расследование по факту пассивной коррупции. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремный срок, уголовный штраф и лишение права занимать определенные должности в течение некоторого времени.

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