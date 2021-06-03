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Административное здание ГП Железная дорога Молдовы

Прокуроры проводят обыски в ГП "Железная дорога Молдовы"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210603/34981832/prokurory-provodyat-obyski-v-gp-zheleznaya-doroga-moldovy.html

Обыски на ГП "Железная дорога Молдовы" проводят прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел проводят в четверг обыски на госпредприятии "Железная дорога Молдовы". Информацию Sputnik подтвердил пресс-секретарь прокуратуры Эмил Гайтур.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел подтверждает обыски по делу госпредприятия "Железная дорога Молдовы". Расследование по этому делу находится в активной фазе", – сказал собеседник.

В результате проведенного конкурса на пост главы предприятия "Железная дорога Молдовы" совет директоров компании выбрал Олега Тофилата.

Локомотив
© Sputnik / Mihai Caraus
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Экс-руководителя предприятия отправили в отставку после того, как 27 апреля члены Высшего совета безопасности решили, что правительство должно приостановить трудовые договоры с администрацией ГП "Железная дорога Молдовы", а именно с и. о. главы организации Адрианом Ончану.

Представители специальной парламентской комиссии, проанализировавшей ситуацию в компании, утверждают, что предприятие достигло плачевного состояния и виной тому плохой менеджмент, который осуществлялся в последние годы.

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