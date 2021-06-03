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Врач. Архивное фото

Врач, умерший от коронавируса, назван почетным гражданином Чадыр-Лунги

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210603/34982362/umershiy-ot-koronavirusa-vrach-posmertno-stal-pochetnym-grazhdaninom-Chadyr-Lungi.html

Местные власти отметили заслуги медика, отдавшего свою жизнь за спасение других людей, он стал первым врачом из Гагаузии, который скончался от последствий коронавирусной инфекции.

КОМРАТ, 3 июн – Sputnik, Максим Топал. Решение о присуждении звания "Почетный гражданин муниципия Чадыр-Лунга" было принято на внеочередном заседании муниципального совета. Советники решили присвоить это звание четырем известным в городе людям.

Речь идет о занимающемся благотворительной деятельностью и культурным развитием Чадыр-Лунги Михаиле Формузале и ветеране МВД Борисе Железогло, который в 1992 году героически спасал аммиачные склады и емкости с нефтепродуктами от рук диверсионной группы, пытавшейся их взорвать.

Инфекционное отделение районной больницы Комрат, перепрофилированное под ковид-центр
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии закрывают один из двух ковид-центров

Еще два новых почетных жителя города были награждены посмертно – еще один благотворитель Захарий Кихаял и детский врач, заслуженный хирург Республики Молдова Иван Шляхтицкий.

Последний проработал в больнице детским хирургом на протяжении 40 лет. За это время он спас сотни детских жизней и получил широкую известность как в Гагаузии, так и в медицинских кругах страны.

Медик стал первым врачом из Гагаузии, который скончался от последствий коронавирусной инфекции нового типа. Произошло это 9 мая прошлого года в Республиканской больнице скорой помощи Кишинева. Помимо коронавирусной инфекции Шляхтицкий также страдал сахарным диабетом и другими серьезными заболеваниями.

Иван Шляхтицкий
© Photo : Spitalului raional Ceadîr-Lunga
Иван Шляхтицкий

Звание "Почетный гражданин муниципия Чадыр-Лунга" ему было присвоено за "выдающиеся заслуги в области здравоохранения, долговременную и устойчивую известность среди жителей города в трудовой деятельности".

По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро 3 июня, за сутки в автономии не было выявлено ни одного инфицированного коронавирусом. На данный момент известно о 6803 случаях инфицирования COVID-19 в регионе. В ковид-центре больницы Чадыр-Лунги на сегодняшний день находятся 13 пациентов.

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