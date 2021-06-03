Сюрприз от мэрии Кишинева: кому власти предоставят бесплатные путевки

Примар Кишинева рассказал о решении, принятом в столичной администрации, оно коснется несколько сотен детей.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Порядка 1000 детей, оставшихся без попечения родителей, этим летом бесплатно поедут в лагеря отдыха. Поездка организована примэрией Кишинева, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

"Муниципалитет предложит бесплатные путевки детям из школы-интерната №1 и детям, зарегистрированным в Главном профильном управлении. Ребята будут размещены в лагере отдыха Poienita veselă в Данченах и будут вовлечены в различные образовательные и развлекательные мероприятия. Лагерь будет организован в течение всего лета в семь смен по 159 детей в каждой", – рассказал примар.

По его словам, главное управление по защите прав детей в то же время организует тематические лагеря в 27 общественных центрах. Там около 900 ребят получат возможность развивать свои навыки общения и обучаться с помощью игр и различных образовательных мероприятий.

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