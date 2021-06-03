Экзамены начались: выпускники гимназий сдали первое тестирование

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. В четверг прошло первое тестирование в рамках экзаменационной сессии 2021 года для 5859 выпускников гимназий в учебных заведениях или классах с преподаванием на языках национальных меньшинств. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Молдовы.
Тестирование по государственному языку и литературе сдавали учащиеся 228 образовательных учреждений в стране.
Расписание экзаменов на выпускников гимназического цикла:
- 7 июня – математика. Тестирование пройдут 29 311 учащихся;
- 10 июня – язык обучения. Так, 23 883 школьника сдадут государственный язык и литературу, а 5860 – русский язык и литературу;
- 14 июня – история румын и всемирная история. Экзамен напишут 29 746 учащихся.
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В структуре обратили внимание, что как экзаменационные тесты, так и процесс их проверки организованы в соответствии с утвержденными для этой цели правилами и с соблюдением мер по предотвращению риска заражения COVID-19.
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