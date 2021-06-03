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Экзамен

Экзамены начались: выпускники гимназий сдали первое тестирование

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210603/34983090/ekzameny-nachalis-vypuskniki-gimnaziy-sdali-pervoe-testirovanie.html

В Министерстве образования, культуры и исследований рассказали, когда планируется огласить итоговые результаты экзаменационной сессии для выпускников гимназий.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. В четверг прошло первое тестирование в рамках экзаменационной сессии 2021 года для 5859 выпускников гимназий в учебных заведениях или классах с преподаванием на языках национальных меньшинств. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Молдовы.

Тестирование по государственному языку и литературе сдавали учащиеся 228 образовательных учреждений в стране.

Расписание экзаменов на выпускников гимназического цикла:

  • 7 июня – математика. Тестирование пройдут 29 311 учащихся;
  • 10 июня – язык обучения. Так, 23 883 школьника сдадут государственный язык и литературу, а 5860 – русский язык и литературу;
  • 14 июня – история румын и всемирная история. Экзамен напишут 29 746 учащихся.

Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
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"Тесты будут проверять в течение 3-20 июня школьные оценочные комиссии. Результаты огласят в каждом образовательном учреждении, где проходили экзамены. Учащиеся могут подать заявление на рассмотрение апелляции 21 июня. Окончательные результаты обнародуют 26 июня", – отметили в Минобразования.

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В структуре обратили внимание, что как экзаменационные тесты, так и процесс их проверки организованы в соответствии с утвержденными для этой цели правилами и с соблюдением мер по предотвращению риска заражения COVID-19.

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