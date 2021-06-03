Марафон вакцинации от COVID пройдет в двух города Молдовы – подробности

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Марафон вакцинации от COVID-19 пройдет пятого и шестого июня в городах Бричаны и Единцы. Об этом сообщили в Минздраве в четверг.
"У желающих защититься от вируса COVID-19 будет возможность сделать вакцину без записи и лишь с удостоверением личности", – уточнили в министерстве.
По информации Минздрава, пятого и шестого июня в Единцах планируется обустроить три пункта вакцинации в разных местах:
- рынок "Штефан чел Маре" на улице Индепенденцей;
- район центральных и сельскохозяйственных рынков;
- территория автовокзала
Программа работы пунктов вакцинации – с 09.00 до 16.00.
Прививки в Бричанах будут делать шестого июня с 09.00 до 15.00. По словам организаторов, для этих целей планируется обустроить один пункт вакцинации на улице Индепенденцей.
Ранее в Кишиневе прошло два прививочных марафона. Первый организовал Государственный университет медицины и фармакологии. Акция прошла с 21 по 23 мая в режиме нон-стоп. За это время там привили порядка четырех тысяч человек. Второй подобный марафон прошел в молдавской столице 28-30 мая. Его организовали во Дворце республики. В рамках этой акции прививку сделали свыше пяти с половиной тысяч граждан.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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