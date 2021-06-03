Марафон вакцинации от COVID пройдет в двух города Молдовы – подробности

В молдавским Минздраве рассказали об организации прививочного марафона в двух населенных пунктах страны.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Марафон вакцинации от COVID-19 пройдет пятого и шестого июня в городах Бричаны и Единцы. Об этом сообщили в Минздраве в четверг.

"У желающих защититься от вируса COVID-19 будет возможность сделать вакцину без записи и лишь с удостоверением личности", – уточнили в министерстве.

По информации Минздрава, пятого и шестого июня в Единцах планируется обустроить три пункта вакцинации в разных местах:

рынок "Штефан чел Маре" на улице Индепенденцей;

район центральных и сельскохозяйственных рынков;

территория автовокзала

Программа работы пунктов вакцинации – с 09.00 до 16.00.

Прививки в Бричанах будут делать шестого июня с 09.00 до 15.00. По словам организаторов, для этих целей планируется обустроить один пункт вакцинации на улице Индепенденцей.

Ранее в Кишиневе прошло два прививочных марафона. Первый организовал Государственный университет медицины и фармакологии. Акция прошла с 21 по 23 мая в режиме нон-стоп. За это время там привили порядка четырех тысяч человек. Второй подобный марафон прошел в молдавской столице 28-30 мая. Его организовали во Дворце республики. В рамках этой акции прививку сделали свыше пяти с половиной тысяч граждан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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