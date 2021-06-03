Исследование: что случилось с Днестром за 40 лет эксплуатации украинских ГЭС

В Кишиневе представили часть исследования независимых экспертов о социальном и экологическом воздействии гидроэнергетического узла на реку Днестр.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. После ввода в эксплуатацию Днестровского гидроэнергетического комплекса в среднем течении Днестра средний объем воды уменьшился более чем на 10% или 800 миллионов кубических метров, сезонное распределение стока воды изменилось, изменилась температура воды в реке. Все это привело к заилению и биозагрязнению реки, к исчезновению 19 видов рыб в среднем сегменте реки и 15 видов рыб в нижнем. После строительства и ввода в эксплуатацию Днестровского гидроузла запасы промысловых рыб в Днестре на территории Молдовы сократились на 96% или в 26 раз.

Таковы предварительные данные исследования социального и экологического воздействия Днестровского гидроузла на реку Днестр, проведенного по заказу ПРООН в Молдове и разработанного группой независимых экспертов по инициативе Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке властей Швеции.

Презентация части исследования состоялась в Кишиневе третьего июня. Эксперты представили только три его части, описывающие влияние Днестровских ГЭС на гидрологическое состояние реки, качество воды и биоразнообразие водоема.

Что такое Днестровский гидроэнергетический комплекс

Днестровский гидроузел включает Днестровскую ГЭС-1 и ГЭ-2, а также Днестровскую Гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), где введены в эксплуатацию четыре гидроагрегата (последний в 2020 году).

Днестровская ГЭС-1 расположена у украинского города Новоднестровск, на ее плотине установлены шесть турбин суммарной мощностью 702 МВт. Плотина станции образует Днестровское водохранилище 1 (главное) общим объемом воды 2,6 кубических километров.

© Sputnik / Mihai Caraus ГЭС Наславча

Днестровская ГЭС-2 возведена в двадцати километрах от Днестровской ГЭС-1 ниже по течению, возле села Нагоряны Винницкой области и молдавского села Наславча (занимает свыше 17 гектаров молдавской территории). Ее плотина образовала Днестровское буферное водохранилище протяженностью восемь километров. Буферное водохранилище Днестровской ГЭС-2 предназначено для обеспечения необходимого уровня воды при работе Днестровской ГАЭС.

Объем буферного водохранилища ГЭС-2 составляет 31 миллион кубических метров. В 2000-х годах на ГЭС-2 были установлены три турбины суммарной мощностью 40,8 мегаватт.

Днестровская ГАЭС — строящаяся гидроаккумуляторная электростанция на реке Днестр около села Раскопинцы Сокирянского района Черновицкой области Украины. Включает верхний аккумулирующий водоем объемом 41 миллион кубических метров воды. В настоящее время введены в эксплуатацию четыре гидроагрегата из семи предусмотренных проектом, общей мощностью 972 мегаватт. Проектная мощность Днестровской ГАЭС в турбинном режиме составляет 2268 мегаватт (семь гидроагрегатов по 324 мегаватт, что сделает ее седьмой по мощности ГАЭС в мире), в насосном режиме — 2947 мегаватт.

Кроме того, на Днестре с 1953 года расположена Дубоссарская ГЭС и ее водохранилище (не входят в состав Днестровского гидроузла). Мощность ГЭС — 48 мегаватт, объем хранилища — около 255 миллионов кубометров.

Влияние комплекса на гидрологическое состояние реки

О влиянии гидроузла на гидрологическое состояние течения Днестра в ходе презентации рассказала эксперт-гидролог Анна Желяпова.

Авторы исследования обнаружили, что средний объем воды ниже по течению от Днестровских ГЭС уменьшился более чем на 10% или 800 миллионов кубических метров, сезонное распределение стока воды изменилось — уменьшилось примерно на 6% весной и увеличилось летом и осенью, максимальный уровень весеннего стока снизился на 38% ниже по течению.

Из-за работы ГЭС на Днестре наблюдается пульсирующий эффект течения реки. Он ощущается на участке более 130 километров ниже по течению, там же зафиксировано изменение теплового режима реки.

Качество воды

Наличие ГЭС в среднем течении Днестра существенно сказывается на составе и качестве воды в реке ниже по течению. Об этом во время презентации рассказал Руслан Мелиан, специалист по качеству воды.

Ниже по течению от ГЭС содержание взвешенных веществ резко снижается, это меняет состав воды и делает ее более прозрачной.

© Photo : Miroslav Rotari Днестр

Поскольку водоснабжение турбин осуществляется из глубоких слоев резервуара, где вода имеет более низкую температуру летом и более высокую зимой.

"Годовой сток Днестра в Черное море — около 10 кубических километров в год. В водохранилище около 30% годового стока. Эта стоячая вода влияет на состав и качество воды", — говорит Мелиан.

Авторы исследования отмечают, что максимальные температуры воды стали ниже, чем до строительства гидроузла, и достигаются не в июне-августе, а в августе-сентябре.

Хотя вода ниже по течению беднее питательными веществами, максимальные значения иона аммония (наиболее токсичной формы нитрата в воде), а также содержание тяжелых металлов также снижаются. При этом наблюдаются повышенные колебания содержания кислорода.

По словам Руслана Мелиана, ГЭС положительно влияет на чистоту воды, что удешевляет ее использование для бытовых нужд, но губительно сказывается на экологическом состоянии и биоразнообразии.

Биоразнообразие

Об эффектах строительства гидроузла для биоразнообразия Днестра во время презентации рассказал эксперт Сергей Филипенко.

По его словам, из-за снижения скорости течения Днестр в среднем течении сильно оброс водной растительностью, снижение скорости течения привело к заилению реки.

"Что касается воздействия на высшие водные растения, то в последние десятилетия наблюдается интенсивное заселение высшей водной растительностью среднего Днестра от Наславчи до Каменки, а также акватории Дубоссарского гидроузла. Чрезмерный рост растений, называемых макрофитами, в этой части Днестра увеличился с 1% площади реки до 85%", — рассказал Филипенко.

© Sputnik / Miroslav Rotari Живая рыба

В то же время происходит значительная реорганизация состава зоопланктона, уменьшение численности реофильных видов (обитающих вдоль рек) и увеличение лимнофильных видов (предпочитающих стоячие воды), сокращение разнообразия и численности зоопланктона. По словам Филипенко, все эти факторы привели к исчезновению 19 видов рыб в среднем сегменте реки и 15 видов рыб в нижнем.

"После ввода в эксплуатацию Днестровского гидроузла рыбные запасы Днестра на территории Молдовы сократились на 90% или в 26 раз. А количество рыбного молодняка снизилось в 44 раза", — подытожил эксперт.

Исследование о социальном и экологическом воздействии гидроузла на реку Днестр должно быть завершено и представлено молдавской стороне Днестровской комиссии и группе переговорщиков по Соглашению об эксплуатации Днестровского гидроузла.

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