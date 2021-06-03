В Молдове утвердили инструкцию по организации выборов в условиях пандемии

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья утвердили ряд мер по предотвращению и борьбе с COVID-19 во время организации и проведения выборов для защиты здоровья участников голосования, запланированного в Молдове на 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики в четверг.

Постановление комиссии предполагает меры по обязательной защите для избирателей, электоральных чиновников и конкурентов. Избирательные участки и бюро оборудуют дезинфицирующими средствами для рук, помещения должны дезинфицироваться каждые три часа и как можно чаще проветриваться.

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Члены Национальной чрезвычайной комиссии рекомендуют не организовывать работу избирательных участков и бюро в помещениях учреждений дошкольного образования.

В ходе заседания утверждена инструкция по организации и проведению выборов Центральной избирательной комиссией в условиях пандемической ситуации в связи с COVID-19. В документе описаны четкие правила организации избирательного процесса, меры по защите избирателей, сотрудников электоральных бюро, конкурентов, а также содержатся подробные инструкции о правилах поведения, которые необходимо соблюдать в период выборов в офисах избирательного органа; во время мероприятий, проводимых в период избирательной кампании; в день выборов и в последующий период.

В пресс-службе правительства сообщили, что сохраняются меры противоэпидемиологической безопасности, установленные и применяемые в период пандемии. По-прежнему необходимо носить защитные маски во всех закрытых общественных местах, включая общественный транспорт, а также на открытых площадках, где невозможно соблюдать дистанцию не менее одного метра.

В Молдове на 11 июля намечены досрочные парламентские выборы.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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