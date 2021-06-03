Что решил суд по делу о подозреваемых в коррупции полицейских

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Подозреваемые в коррупции сотрудники Национального инспектората расследований по решению суда помещены под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы в четверг.

"Полицейские Национального инспектората расследований, задержанные НАЦ по коррупционным фактам, помещены под домашний арест на 30 дней. Таково решение суда столичного сектора Чеканы после того, как прокуроры требовали 30 дней предварительного ареста для каждого из них", – уточнили в Антикоррупционном центре.

Двоих сотрудников правоохранительных органов задержали 1 июня. Поводом для этого стал звонок некоего мужчины на горячую линию по борьбе с коррупцией. Он и сообщил, что двое сотрудников инспектората якобы требовали у него взятку, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за мошенничество, которое они ему инкриминировали. Заявитель отметил, что они неоднократно требовали передать им 500 евро, звонили ему по телефону и назначали встречи. Также он заявил, что эти двое сотрудников инспектората расследований якобы угрожали задержанием, если он не передаст им деньги.

Самая необычная взятка в Молдове: что попросил чиновник у пенсионера>>>

В НАЦ сообщили, что ведется расследование по факту пассивной коррупции. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремный срок, уголовный штраф и лишение права занимать определенные должности в течение некоторого времени.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova