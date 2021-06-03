Кишинев начнет сотрудничество с еще одним российским городом

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан подписал в четверг соглашение о сотрудничестве между администрацией молдавской столицы и городом Обнинск Калужской области России.
От Калужской области подпись под документом поставила глава администрации российского города Татьяна Леонова.
Как рассказал Чебан на своей странице в Facebook, цель соглашения - установление взаимовыгодных партнерских отношений между сторонами, а также развитие двустороннего сотрудничества, укрепление торгово-экономических, научно-технических, культурных и социальных связей.
"Мы стремимся организовать в будущем встречи между компаниями, организациями и представителями бизнес-среды", - подчеркнул кишиневский градоначальник.
В заключение примар добавил, что кишиневские власти желают, чтобы у молдавской столицы "были друзья во всех уголках мира, чтобы подчеркнуть опыт для развития".
Напомним, Ион Чебан находится в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме, который проходит со 2 по 5 июня в очном формате.
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