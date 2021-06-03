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Примэрия Кишинев

Кишинев начнет сотрудничество с еще одним российским городом

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Кишинев расширяет географию сотрудничества: теперь подписано соглашение с властями города Обнинска. Ожидаются встречи с представителями российских компаний и организаций.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан подписал в четверг соглашение о сотрудничестве между администрацией молдавской столицы и городом Обнинск Калужской области России.

От Калужской области подпись под документом поставила глава администрации российского города Татьяна Леонова.

Как рассказал Чебан на своей странице в Facebook, цель соглашения - установление взаимовыгодных партнерских отношений между сторонами, а также развитие двустороннего сотрудничества, укрепление торгово-экономических, научно-технических, культурных и социальных связей.

"Мы стремимся организовать в будущем встречи между компаниями, организациями и представителями бизнес-среды", - подчеркнул кишиневский градоначальник. 

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© Photo : Miroslav Rotari
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По его словам, соглашение призвано создать благоприятный инвестиционный климат, включая привлечение инвестиций, организацию обмена опытом для реализации местной автономии и взаимодействия с гражданами, поддержание диалога по вопросам городского благоустройства и даже обмен опытом в сфере образования и культуры, а также для организации волонтерской деятельности.

В заключение примар добавил, что кишиневские власти желают, чтобы у молдавской столицы "были друзья во всех уголках мира, чтобы подчеркнуть опыт для развития". 

Напомним, Ион Чебан находится в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме, который проходит со 2 по 5 июня в очном формате.

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