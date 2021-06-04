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Парковка на тротуаре

На месте незаконной автостоянки в столице построят детскую площадку

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210604/34990870/na-meste-nezakonnoj-avtostoyanki-v-stolice-postroyat-detskuyu-ploshadku.html

Мэр столицы сообщил, что муниципальные структуры продолжают предпринимать усилия по возврату в собственность города захваченных участков.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Участок муниципальной земли, который был ранее захвачен экономическим агентом и незаконно им эксплуатировался, предстоит использовать как общественное пространство. Об этом в социальных сетях заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Мэр показал эскизы архитектурного плана, как будет выглядеть участок по адресу проспект Мирча чел Бэтрын, 26/4, после того как была ликвидирована обустроенная там незаконная автомобильная парковка.

"Проект готов, скоро начнутся работы. Территория будет благоустроена, здесь появятся детские площадки и места для отдыха, а для жителей будут обустроены парковочные места", — написал Чебан.

Земля была сдана в аренду в 1999 году, после чего ее участок несколько раз расширяли. Впоследствии, хотя примэрия приняла решение не продлевать разрешения и экономический агент был уведомлен о необходимости освободить участок для обустройства территории в общественных интересах, это не было сделано, отметил мэр столицы. В результате пришлось вмешаться коммунальным службам.

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