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Экзамен. Архивное фото

Молдавские выпускники сдают первый экзамен на степень бакалавра

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210604/34991332/moldavskie-vypuskniki-sdayut-pervyy-ekzamen-na-stepen-bakalavra.html

Выпускники двенадцатого класса сдают первое тестирование в рамках государственной экзаменационной сессии на степень бакалавра. Сессия продлится до 22 июня.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В пятницу в Молдове стартовала экзаменационная сессия БАК-2021. В 93 центрах тестирования, 31 из которых открыт в Кишиневе, в 09.00 начался экзамен по государственному языку и литературе для иноязычных кандидатов.

Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Всего к выпускным экзаменам на степень бакалавра в Молдове допущены 16 773 кандидата, из них 185 – те, у кого были задолженности за предыдущую сессию. Исходя из общего числа кандидатов, в 17 районах открыто по одному центру тестирования.

На 8 июня назначен экзамен по языку обучения, а 11 июня выпускники сдают тест по иностранному языку. "кзамен по профильным дисциплинам – математике, истории, искусству или спорту пройдет 15 июня, 18-го – экзамен по выбору, а 22 июня – по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку и литературе.

Те, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на сдаче экзаменов, могут пройти тестирование в рамках дополнительной сессии. Для этого до экзамена, на котором кандидат отсутствовал, или сразу после его окончания, но не позднее трех дней после тестирования, необходимо направить запрос о допуске к дополнительной сессии в районную/муниципальную экзаменационную комиссию. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие отсутствие на тестировании.

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