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Детские игры. Архивное фото

Работа детских лагерей летом: не все будут открыты

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210604/34991560/rabota-detskikh-lagerey-letom-ne-vse-budut-otkryty.html

У детей начались каникулы, и многие лагеря отдыха объявили, что вновь открывают свои двери для всех желающих. Однако большинство таких учреждений будут работать только в дневное время и при соблюдении определенных условий.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Количество новых случаев COIVD-19 снижается, в связи с этим власти решили в этом году открыть детские лагеря отдыха, после того как в 2020 году они не работали из-за пандемии.

Однако в руководстве многих лагерей уточнили, что принимать детей будут только на дневное пребывание. На этих условиях лагеря будут работать лишь в пригороде Кишинева.

Замглавы муниципального управления образования Андрей Павэлой рассказал Sputnik Молдова, что более тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, этим летом бесплатно смогут провести время в лагерях отдыха, организованных примэрией.

"Хоть лагеря будут доступны лишь в дневное время, около тысячи детей смогут остановиться на полное пребывание в учреждении Poenița veselă в Дэнчень. Лагерь будет активен в течение всего лета. Организуют семь туров по 159 детей. Ребята примут участие в различных мероприятиях, образовательных и творческих программах", – отметил Пэвэлой.

Детская площадка
© Sputnik / Osmatesco
Когда откроются летние лагеря в Кишиневе и как они будут работать
Заместитель примара столицы Анжела Кутасевич в радиоэфире Sputnik Молдова заявила, что для приезда в лагерь не требуется тест на COVID-19, но будет нужна медицинская справка, подтверждающая, что ученик может посещать групповые мероприятия.

"Министерство образования разрешило организацию дневных лагерей в образовательных учреждениях продолжительностью по 7-8 часов. Всего 12 учреждений согласились организовать все мероприятия. У нас будут спортивные, художественные, профессиональные и другие тематические лагеря. Некоторые будут проводить ограниченную программу продолжительностью в четыре часа", – пояснила Кутасевич.

При этом администрация лагерей отдыха должна строго соблюдать меры защиты от коронавируса.

"Будут установлены правила минимизации рисков: утренняя уборка, постоянный присмотр за детьми, беседы с родителями. Группы будут до 15 детей и не должны пересекаться в общих занятиях с другими. Защита в общих помещениях останется в силе как для детей, так и для учителей",– подчеркнула заместитель примара.

Sputnik Молдова попытался выяснить, будут ли в этом году действовать лагеря отдыха в других районах страны хотя бы по укороченной программе, но представители Министерства образования, культуры и исследований не смогли предоставить эту информацию. На сайтах лагерей отдыха не размещено никаких объявлений.

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