Новая партия вакцины от COVID поступила в Молдову: как ее распределят

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В Молдову поступило 45 600 доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX. Об этом сообщили в пресс-службе Миндрава в пятницу.
"Молдова получила еще одну партию вакцины от COVID-19, переданную через платформу COVAX. Речь идет о 45 600 дозах вакцины AstraZeneca, которые пропорционально распределят по всем прививочным центрам в стране ", – отметили в Минздраве.
Врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан ранее заявлял, что с платформой COVAX обсуждаются возможные поставки других вакцин в Молдову. По его словам, продвигаются и переговоры Минздрава непосредственно с производителями.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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