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Полиция. Архивное фото

Полиция предупреждает о новом виде мошенничества в Молдове

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210604/34991975/politsiya-preduprezhdaet-o-novom-vide-moshennichestva-v-moldove.html

Правоохранительные органы рассказали, как действуют мошенники, а также дали советы, как не попасть на удочку преступников.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. С начала июня на территории Молдовы участились случаи фишингового мошенничества, когда создается множество сайтов, похожих на те, где предлагаются услуги по продаже пиццы или другие услуги по общественному питанию. Об этом сообщили в Национальном инспекторате расследований в пятницу.

Преступники создают веб-страницы, похожие на настоящие сайты различных компаний, которые занимаются доставкой еды на заказ, активно продвигая их в поисковиках, поясняют сотрудники правоохранительных органов.

Пожилые люди в масках в подземном переходе, архивное фото.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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"Люди заполняют формы заказа на фейковых сайтах, предоставляют данные карты, а также код безопасности, который получают по SMS для подтверждения транзакции. После чего с их банковских карт снимаются всех денежные средства", – рассказали в полиции.

Там также добавили, что до сих пор продолжают происходить случаи, когда злоумышленники связываются через мессенджеры с людьми, разместившими в интернете объявления о продаже товаров. Затем мошенники под предлогом невозможности подойти, чтобы забрать товар, предлагают жертвам отправить его через почтовые службы.

Как не стать жертвой мошенников. Советы полиции:

  • нельзя разглашать никому (даже персоналу банка) личную информацию или данные банковской карты (ее номер и срок действия, трехзначный защитный код, напечатанный на обратной стороне карты, защитный код, который приходит в SMS-сообщении или по электронной почте для проведения транзакции онлайн);
  • нужно заходить только на знакомые сайты или на те, с которым человек уже имел дело. Обязательно следует обращать внимание на название , чтобы оно точно совпадало с тем, что ищет человек;
  • необходимо быть внимательными с сайтами, которые размещаются в приоритетном порядке в поисковиках, или с веб-страницами с текстом "Реклама", учитывая, что преступники рекламируют поддельные сайты.

"Важно. Если вы попали в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию и в банк", – подчеркнули в инспекторате.

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