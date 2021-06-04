Важно при пересечении границы Молдовы: какие КПП закрыты

В Пограничной полиции перечислили контрольно-пропускные пункты, которые рекомендуется использовать с учетом приостановки работы КПП "Косэуць – Ямполь" и "Сорока – Цекиновка".

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Контрольно-пропускные пункты паромного типа "Косэуць – Ямполь" и "Сорока – Цекиновка" закрыты до устранения технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы в пятницу.

"Пограничная полиция и Таможенная служба Молдовы были проинформированы Агентством водного транспорта республики о запрете использования плавсредств в пунктах пересечения речной границы "Косэуць – Ямполь" (международный) и "Сорока – Цекиновка" (межгосударственный/местный). Согласно отчетам соответствующей структуры, есть риски для безопасности пассажиров, и до тех пор, пока не будет исправлено техническое состояние паромов, их эксплуатация запрещена", – сказано в сообщении Погранполиции.

До этого времени гражданам, планировавшим пересечение границы через эти КПП, рекомендуется использовать для этих целей другие пункты, находящиеся поблизости: "Атаки – Могилев-Подольский" или "Унгурь – Бронница".

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