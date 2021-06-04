Что ответили в НАРЭ пригрозившим протестами молдавским аграриям

В НАРЭ уточнили свою позицию в ответ на обращение молдавских сельхозпроизводителей, которые потребовали навести порядок на внутреннем топливном рынке страны.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы приняло к сведению обращение Национальной федерации патронатов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности и Национальной федерации Agroindsind, которые потребовали в течение 10 дней установить предел цен на горючее.

"Агентство напоминает, что с 12 мая инициирована процедура разработки проекта новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты. В рамках этого процесса НАРЭ организовало 20, 26 мая и 2 июня заседания, в том числе публичные, в рамках которых прошли консультации по новому методу расчета, чтобы все заинтересованные стороны могли внести конструктивные предложения по новому регламентирующему документу", – отметили в агентстве.

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На данном этапе, как уточнили в ведомстве, проект методологии находится в обязательной фазе экспертизы и вынесения заключения в профильных учреждениях, после чего в течение следующей недели определится ​​точная дата публичных слушаний для утверждения документа.

"НАРЭ повторяет просьбу, адресованную соответствующим структурам, представить соответствующие заключения в кратчайшие сроки, чтобы включить их предложения в текст разработанного документа, конечная цель которого – улучшение его содержания", – добавили в агентстве.

В ведомстве уточнили, что "в соответствии со статьей 2 Закона №54 от 9 апреля 2021 о внесении изменений в Закон №461/2001 на рынке нефтепродуктов новая методология должна быть разработана и утверждена в течение одного месяца с даты публикации закона в "Официальном мониторе". Таким образом, как отметили в структуре, для точного соблюдения положений законодательства НАРЭ прилагает все усилия, чтобы документ был рассмотрен и одобрен на открытом заседании совета директоров агентства до 14 июня 2021 года.

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Ранее молдавские сельхозпроизводители потребовали, чтобы Совет по конкуренции и НАРЭ в течение 10 дней восстановили ситуацию на внутреннем топливном рынке, установив предел цен на горючее, а также снизили их, если на международных биржах будет наблюдаться ценовое падение.

"Несмотря на то что цена за баррель нефти на международных биржах остается на уровне 68 долларов, за последние шесть месяцев бензин подорожал на 33% без какой-либо адекватной реакции со стороны НАРЭ и Совета по конкуренции, все свелось лишь к взаимным обвинениям. Основная указанная ими причина – колебания международного рынка и повышение акцизов (на 9%). Исходя из вышесказанного, мы требуем эффективных решений для аграриев – льгот и освобождения от уплаты налогов в период проведения сельскохозяйственных работ", – сказано в заявлении Национальной федерации патронатов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности и Национальной федерации Agroindsind.

Новый закон о рынке нефтепродуктов вступил в силу, после того как был опубликован 14 мая в "Официальном мониторе" ("Официальном вестнике") страны. НАРЭ в течение месяца должно было разработать и утвердить методологию расчета и применения цен на топливо. В новом документе будут установлены и штрафы для топливных компаний в случае необоснованного повышения цен.

В республике стоимость топлива продолжает расти. С начала года заправочные компании поднимали цены на горючее иногда даже по несколько раз в месяц.

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