Чипы, тромбы и влияние на гены: Минздрав развеял мифы о вакцинации анти-COVID

В молдавском Минздраве рассказали, какая информация о прививках против коронавируса является неверной.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 Нинель Ревенко во время пресс-конференции Минздрава развеяла основные мифы о вакцинации, появившиеся в обществе.

Заражение сразу после прививки

По мнению Ревенко, один из главных мифов - любая вакцина против COVID-19 может в скором времени спровоцировать вирусную инфекцию.

"Это неправда, потому что вакцина не содержит в себе именно этот вирус и не может спровоцировать заболевание. Она формирует необходимое количество антител для формирования иммунитета. Однако есть риск, что вы можете быть заражены до вакцинации", - пояснила Ревенко.

Специалист уточнила, что также гражданам не стоит расслабляться после получения первой дозы, поскольку для полного иммунитета нужны две, лишь тогда формируется иммунный ответ и организм способен будет бороться с инфекцией.

Вакцина AstraZeneca провоцирует появление тромбов?

Отвечая на этот вопрос, Ревенко отметила, что любой медикамент имеет побочные эффекты, даже простой аспирин. Как добавила эксперт, в исследованиях о каждой вакцине говорится, что может возникнуть побочка разной степени тяжести.

"После использования сотен тысяч доз прививки AstraZeneca не было найдено связи между приемом вакцины и формированием тромбов в крови. Любой тип прививки может вызвать головные и мышечные боли, температуру и боли в суставах", - заявила Ревенко.

По ее словам, ни одно исследование не показывает, что до вакцинации человеку необходимо принимать антикоагулянты.

Негативное влияние на беременность и репродуктивные функции

Как рассказала Ревенко, именно коронавирус негативно влияет на репродуктивные функции молодых людей, а также на сердечно-сосудистую систему и психоэмоциональные процессы. Как считает эксперт, от этого может защитить иммунизация, которая помогает избежать тяжелой формы инфекции и при этом не влияет негативно на вышеупомянутые функции и процессы в организме.

"Беременные и кормящие матери также могут пройти вакцинацию. У тех, кто принял препарат Pfizer, не было серьезных побочных эффектов. Антитела потом находили и у плода, перешедших к нему от матери", - подчеркнула представитель Минздрава.

Чипы и влияние на ДНК

По мнению Ревенко, разные мифы и слухи, что якобы вместе с вакциной людям вводят чип, не имеют никакого подтверждения. Как объяснила врач, ни одна из прививок не содержит в себе никаких чипов, а если бы кому-то нужно было за кем-то следить, то есть много разных других методов и инструментов: личные телефоны людей, компьютеры или банковские карты.

"Что касается влияния на геном и ДНК человека – это один из самых надуманных мифов. Ни одна вакцина не влияет на наши гены, мы знаем из школьной программы по биологии, где располагается в организме ДНК и РНК. Эти предположения и мифы неверны", - заявила специалист.

В заключение она отметила, что единственное серьезное противопоказание к иммунизации против COVID-19 – это аллергия на один из компонентов препарата. В то же время Ревенко призвала всех граждан пройти вакцинацию и не выбирать между препаратами, поскольку все они безопасны и эффективны.

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