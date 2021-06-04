Стратегия развития Кишинева: чего ждать жителям столицы

Кишиневские специалисты совместно с экспертами из Российской Федерации работают над Стратегией устойчивого социально-экономического и пространственного развития.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Местные специалисты совместно с экспертами из Российской Федерации работают над Стратегией устойчивого социально-экономического и пространственного развития молдавской столицы. Об этом написал в своем Telegram-канале примар Кишинева Ион Чебан, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

"Для меня большая честь участвовать в грандиозном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и представлять Кишинев. Я принял участие в нескольких раундах дискуссий с представителями властей ряда стран, со специалистами и экспертами в экономической и архитектурной сферах.

Очень хочу, чтобы развитие столицы было на высоком уровне, чтобы город был комфортным для всех его жителей, а также привлекательным для инвесторов и туристов", – отметил Чебан.

По его словам, Кишинев обладает большим экономическим потенциалом с точки зрения развития инфраструктуры, а также создания рабочих мест.

"У города есть базовый потенциал для развития. Кроме того, географическое положение города и его экономические и логистические связи делают его важным центром Юго-Восточной Европы", – сказал примар.

До сих пор, как пояснил Чебан, основным стратегическим документом, регулирующим территориальное и градостроительное развитие Кишинева, был Генеральный градостроительный план, утвержденный в 2007 году.

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К сожалению, считает примар, скорость изменений в реальной жизни города привела к сильным расхождениям с генпланом, а многое из запланированного так и не было реализовано. По его мнению, сам документ стал номинальным, а реальных инструментов для развития у города не было. При этом он отметил, что в столице накопилось достаточно проблем: изношенность инженерной инфраструктуры, недостаточная обеспеченность социальной инфраструктурой, транспортные проблемы и другие.

"Проанализировав международный опыт, мы пришли к выводу, что нам нужна Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития как документ, который будет подкреплять наши действия в краткосрочной и долгосрочной перспективе, определит приоритетные направления и цели устойчивого комплексного развития муниципия с учетом нарастающих агломерационных процессов. В настоящее время наши специалисты работают над стратегией совместно с экспертами из Российской Федерации", – подчеркнул Чебан.

По его словам, одна из основных задач, которые ставятся перед стратегией, – снижение уровня миграции, привлечение и удержание людей в городе.

"Сейчас мы находимся в процессе реализации стратегии, но уже ясно, чего ждут жители города. Это диверсифицированная экономика, позволяющая увеличить благосостояние и самореализацию в различных сферах; развитая и безопасная городская среда, благодаря которой люди имеют доступ к городским возможностям и услугам; благоприятная экологическая ситуация", – пояснил примар.

Исходя из стратегии, в качестве базовых ценностей ставятся такие понятия, как идентичность, уважение, безопасность, разнообразие, социальное участие, полицентричность, уточнил столичный градоначальник.

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"Уверен, что, работая в партнерстве, получая лучший опыт, вовлекаясь в процессы, находя партнеров в других городах, мы сможем реализовать наши амбициозные планы", – заключил столичный градоначальник.

Примар Кишинева Ион Чебан на полях ПМЭФ-2021 дал интервью агентству Sputnik.

В Северной столице России второго июня стартовало главное экономическое событие страны с начала пандемии COVID-19 – Международный экономический форум. Он проходит до пятого июня и собрал представителей деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.

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