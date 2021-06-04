Нацбанк выпустил к 30-летию юбилейную десятилеевую монету

Национальный банк отметил свой тридцатилетний юбилей чеканкой новой монеты, которая будет в ходу вместе с обычными 10-леевыми монетами.

Кишинев, 4 июн — Sputnik. Национальный банк ввел в обращение монету номинальной стоимостью 10 леев по случаю своего 30-летнего юбилея.

Она принимается в качестве платежного средства и используется в нумизматических целях. Биметаллическая монета сделана из стали, покрытой никелем и латунью, и стилизована под серебро и золото.

На аверсе монеты изображено число "30", логотип Национального банка и надпись ani ("лет").

Монета запускается в оборот параллельно с банкнотой 10 леев и металлической монетой того же номинала выпуска 2018-2020 годов.

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