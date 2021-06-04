БАК-2021: полиция проверила автобусы для перевозки школьников на экзамены

Проверяли техническое состояние автобусов, безопасность перевозки детей и правильность оформления документов у водителей и транспорта.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Автобусы, которые будут перевозить учащихся для сдачи экзаменов на степень бакалавра, были проверены сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности.

По сообщению ведомства, в канун экзаменов была проведена 41 проверка, в ходе которой осмотрено 143 автобуса. Технических проблем и нарушений, которые могли бы угрожать безопасности дорожного движения и здоровью детей, обнаружено не было, заявляет ведомство.

В пятницу в Молдове стартовала экзаменационная сессия БАК-2021. В 93 центрах тестирования, 31 из которых открыт в Кишиневе, в 09.00 начался экзамен по государственному языку и литературе для иноязычных кандидатов.

Всего к выпускным экзаменам на степень бакалавра в Молдове допущены 16 773 кандидата, из них 185 – те, у кого были задолженности за предыдущую сессию. Исходя из общего числа кандидатов, в 17 районах открыто по одному центру тестирования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova