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Полиция

БАК-2021: полиция проверила автобусы для перевозки школьников на экзамены

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210604/34995931/policiya-proverila-avtobusy-dlya-perevozki-shkolnikov-na-sdachu-bak.html

Проверяли техническое состояние автобусов, безопасность перевозки детей и правильность оформления документов у водителей и транспорта.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Автобусы, которые будут перевозить учащихся для сдачи экзаменов на степень бакалавра, были проверены сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности.

По сообщению ведомства, в канун экзаменов была проведена 41 проверка, в ходе которой осмотрено 143 автобуса. Технических проблем и нарушений, которые могли бы угрожать безопасности дорожного движения и здоровью детей, обнаружено не было, заявляет ведомство.

В пятницу в Молдове стартовала экзаменационная сессия БАК-2021. В 93 центрах тестирования, 31 из которых открыт в Кишиневе, в 09.00 начался экзамен по государственному языку и литературе для иноязычных кандидатов.

Всего к выпускным экзаменам на степень бакалавра в Молдове допущены 16 773 кандидата, из них 185 – те, у кого были задолженности за предыдущую сессию. Исходя из общего числа кандидатов, в 17 районах открыто по одному центру тестирования.

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