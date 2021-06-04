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В Молдове отмечают Всемирный день охраны окружающей среды

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
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Одновременно с этим международным праздником в Молдове с 2010 года отмечается День работников сферы охраны окружающей среды.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды напоминает, что пятого июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. В этом году он пройдет под девизом "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить".

Одновременно с этим международным праздником в Молдове с 2010 года отмечается День работников сферы охраны окружающей среды. По этому случаю профильное молдавское министерство организовало онлайн-встречу представителей учреждений, занимающихся вопросами экологии.

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"Совместными усилиями нам удалось достичь ощутимых результатов в деле реализации принципов устойчивого развития, совершенствования нормативно-правовой базы в сфере защиты окружающей среды, управления природными ресурсами. Благодарю вас за усилия, профессионализм и непрерывный прогресс в реализации политики по сокращению загрязнения окружающей среды", - обратился к участникам встречи временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу. 

Врио главы ведомства отметил, что в нынешнем году в Молдове реализуется обширная программа мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения республики в вопросах защиты экологии, а также призванных помочь стране соответствовать целям Европейского зеленого пакта.

Напомним, Всемирный день защиты окружающей среды ежегодно отмечается пятого июня начиная с 1972 года. В своей резолюции Генеральная Ассамблея призывает государства и организации системы ООН ежегодно в этот день проводить мероприятия, подтверждающие их стремление к сохранению и улучшению окружающей среды. 

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