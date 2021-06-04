В Минобразования прокомментировали сдачу экзаменов БАК-2021 в Молдове

БАК-2021: в Минобразования республики озвучили, скольким выпускникам лицеев предстоит сдать экзамены на степень бакалавра по каждому из предметов.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Порядка трех тысяч выпускников лицеев в Молдове сдавали в пятницу первый экзамен на степень бакалавра.

Тестирование по государственному языку и литературе писали учащиеся иноязычных образовательных учреждений. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований республики.

Всего в выпускных экзаменах на степень бакалавра в Молдове примут участие 16 215 кандидатов. Тестирование организовали в 93 центрах.

Расписание экзаменов:

8 июня – язык обучения. Это тестирование будут сдавать 15 964 кандидата, из которых 13 065 – государственный язык и литературу, а 2899 – русский язык и литературу;

11 июня – иностранный язык. Экзамен по английскому языку предстоит написать 11 113 выпускникам, французскому – 4821, немецкому – 91, испанскому – 21, итальянскому – 43, а турецкому – 32. В этом году 1301 кандидат на экзамене на степень бакалавра получил отметку 10 по иностранному языку на основе признанных международных сертификатов;

15 июня – профильный предмет. Выпускники реального профиля сдадут математику (6863 человека), а гуманитарного – историю (8639). В этот день запланировано тестирование для кандидатов спортивного профиля (260 человек) и искусства (399);

18 июня – предмет по выбору. Географию предстоит написать 9950 выпускникам, химию – 2663, историю – 1374, информатику – 496, биологию – 745, математику – 534, а физику – 228;

22 июня – родной язык. Этот экзамен в 2021 году сдаст 491 кандидат. В частности, болгарский язык предстоит написать 200 выпускникам, гагаузский – 222, украинский – 69.

"Тесты проверят в период 4-26 июня, а результаты обнародуют в экзаменационных центрах 27 июня. У кандидатов будет в распоряжении 48 часов для подачи апелляций – 27-28 июня. Итоговые результаты будут озвучены четвертого июля", – пояснили в Минздраве.

В министерстве отметили, что и процесс тестирования и проверки работ организован в соответствии с утвержденными в этих целях положениями и соблюдением мер по предотвращению риска заражения вирусом COVID-19.

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В 2020 году экзамены на степень бакалавра отменили из-за пандемии. Отметки по окончании обучения в лицее рассчитывались на основе среднего балла за последние три года обучения. В 2021-м несколько депутатов молдавского парламента также предложили отказаться от проведения тестирования и в нынешнем году. Однако законодатели не успели рассмотреть эту инициативу, так как президент республики Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов на 11 июля.

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