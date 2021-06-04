16:47 04 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.50
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Исправительное учреждение

Орган неподкупности Молдовы требует отставки главы тюрьмы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
1 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/34998356.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210604/34998381/organ-nepodkupnosti-moldovy-trebuet-otstavki-glavy-tyurmy.html

Начальник одной из тюрем попал в поле зрения Органа неподкупности из-за нарушения специального законодательства.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Национальный орган неподкупности (НОН) требует отставки начальника пенитенциара №12 в Бендерах Олега Саинсуса. 

Агентство по неподкупности
© Photo : Autoritatea Națională de Integritate
Прокурора, замначальника полиции и двух мэров проверили на неподкупность
По данным ведомства, Саинсус занимал несколько государственных должностей с особым статусом, начиная с 2016 года. Однако с 2001 по 2019 год он также руководил своим индивидуальным предприятием.

На основании информации, предоставленной Агентством государственных услуг (АГУ), компания была зарегистрирована с деятельностью в области розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями, текстилем, одеждой, кожаными изделиями и другими товарами. 

Согласно специальному законодательству НОН, с момента вступления в должность в 2016 году субъект имел законный срок в 30 дней для разрешения состояния несовместимости. Однако это действие не было предпринято, что и было признано нарушением правового режима.

"Когда Саинсуса спросили, какова его точка зрения по этой проблеме, он сослался на то, что компания не регистрировала деятельность и с 2019 года ее исключили из Госреестра", - уточнили в НОН. 

Кырнац: почему молдавские суды не удается избавить от коррупции>>>

Однако документы АГУ демонстрируют активность в должности учредителя независимо от наличия или отсутствия экономической деятельности.

Если акт НОН, останется окончательным, начальник пенитенциарного учреждения №12 рискует лишиться права занимать государственную должность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

 

По теме

Санду дала судьям 30 дней на план спасения системы от коррупции
Что решил суд по делу о подозреваемых в коррупции полицейских
Один из членов Совета по неподкупности подал в отставку

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: жизнь на колесах – как отмечают всемирный день велосипеда
Spain: Huge fire at Madrid hotel affects several floors
Видео: пожар в люксовом отеле Мадрида: сотни людей эвакуированы
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться