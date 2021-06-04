Орган неподкупности Молдовы требует отставки главы тюрьмы

Начальник одной из тюрем попал в поле зрения Органа неподкупности из-за нарушения специального законодательства.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Национальный орган неподкупности (НОН) требует отставки начальника пенитенциара №12 в Бендерах Олега Саинсуса.

По данным ведомства, Саинсус занимал несколько государственных должностей с особым статусом, начиная с 2016 года. Однако с 2001 по 2019 год он также руководил своим индивидуальным предприятием.

На основании информации, предоставленной Агентством государственных услуг (АГУ), компания была зарегистрирована с деятельностью в области розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями, текстилем, одеждой, кожаными изделиями и другими товарами.

Согласно специальному законодательству НОН, с момента вступления в должность в 2016 году субъект имел законный срок в 30 дней для разрешения состояния несовместимости. Однако это действие не было предпринято, что и было признано нарушением правового режима.

"Когда Саинсуса спросили, какова его точка зрения по этой проблеме, он сослался на то, что компания не регистрировала деятельность и с 2019 года ее исключили из Госреестра", - уточнили в НОН.

Кырнац: почему молдавские суды не удается избавить от коррупции>>>

Однако документы АГУ демонстрируют активность в должности учредителя независимо от наличия или отсутствия экономической деятельности.

Если акт НОН, останется окончательным, начальник пенитенциарного учреждения №12 рискует лишиться права занимать государственную должность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova