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Молоток судьи

Дело Брагуцы: суд признал полицейских виновными, что их ждет

© Inquam Photos / Octav Ganea
Общество
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Sputnik Молдова
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Всех 13 полицейских, проходящих по делу Брагуцы признали виновными. Еще на рассмотрении суда остается дело двух врачей, которых обвиняют в халатности и нарушении правил и методов оказания медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Тринадцать сотрудников следственного изолятора кишиневского управления полиции признаны виновными и осуждены в пятницу за бесчеловечное обращение с Андреем Брагуцей.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Решением столичного суда сектора Буюканы один из подсудимых был приговорен к четырем годам лишения свободы, еще четверо получили по 3,5 года тюрьмы. Остальные девять - по три года условно. 

Также все тринадцать человек были лишены права занимать государственные должности на пять лет.

Приговор может быть обжалован в соответствии с законом.

Напомним, что летом 2019 года были осуждены еще двое бывших инспекторов изолятора временного содержания кишиневской полиции и четверо задержанных, которые находились в одной камере с Андреем Брагуцей. Один из сотрудников полиции был оправдан.

В настоящее время на рассмотрении находится дело двух врачей, обвиняемых в халатности и нарушении правил и методов оказания медицинской помощи. Следующее слушание по этому делу назначено на 30 июня в суде сектора Буюкан. 

Что произошло с Брагуцей
Обыски. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тридцатидвухлетнего Андрея Брагуцу задержали за неподчинение требованию патрульных 15 августа 2017 года на трассе Бельцы — Сэрэтены. На время ареста он был помещен в камеру предварительного заключения, где его жестоко избили сокамерники. Охранники пенитенциарного учреждения не вмешались и не прекратили избиение. Через десять дней после задержания Брагуца умер, как говорилось в медицинском заключении, в результате двусторонней бронхопневмонии.

Прокурор и судья, которые арестовали Брагуцу, были освобождены от занимаемых должностей, против 13 сотрудников следственного изолятора тогда возбудили уголовные дела.

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