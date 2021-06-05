В Кишиневе открылась выставка детского рисунка "Вакцины нас сближают"

Все выставленные работы участвовали в конкурсе, организованном в рамках кампании "Европейская неделя иммунизации", которая прошла в школах Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. На площади Великого национального собрания у памятника Штефану чел Маре открылась выставка детских рисунков "Вакцины на сближают".

Все выставленные работы участвовали в конкурсе, организованном в рамках кампании "Европейская неделя иммунизации", которая прошла в школах Молдовы. В конкурсе принял участие 261 юный художник из учебных заведений более чем двух десятков районов республики.

Жюри отобрало 25 лучших рисунков, которые в течение месяца будут выставлены в центре молдавской столице. Десять участвовавших в конкурсе ребят получили за свои работы призы.

"С развитием медицинской науки становится все более очевидным, что пренебрежение вакцинацией может привести к трагическим последствиям. И в первую очередь это касается детей, которые в первые годы своей жизни проходят очень сложный период с многочисленными рисками для здоровья и жизни", - заявил на открытии выставки государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Денис Чернеля.

По его словам, вакцины сближают людей в прямом смысле, позволяя вернуться "к тем физическим объятиям, которые укрепляют наш моральный дух и дарят хорошее настроение".

Напомним, помимо министерств здравоохранения и образования, организаторами конкурса и выставки выступили Национальное агентство общественного здоровья, Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ в Молдове.

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