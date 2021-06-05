Экономический эксперт - о нехватке рабочей силы в Молдове

Сколько безработных сегодня в Республике Молдова и как пандемия COVID-19 повлияла на ситуацию с занятостью в нашей стране? Подробности Sputnik Молдова узнал у экономического эксперта Романа Киркэ.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В Республике Молдова почти 26 тысяч человек имеют статус безработных, из них около 4000 были зарегистрированы в Национальном агентстве занятости в январе 2021 года.

По словам экономического эксперта Романа Киркэ, по сравнению с другими странами статистические данные о количестве безработных в нашей стране лучше.

"Например, в Испании уровень безработицы составляет 23%, в Португалии - 17%. В этом отношении Молдова находится в лучшем положении", - сказал экономический эксперт.

Хотя количество безработных не так велико, как в других странах, в нашей республике все же есть еще одна специфическая проблема - нехватка рабочей силы.

"В нашей стране рабочая сила по отношению к активному населению составляет 35-40%, в то время как минимум в европейской стране составляет 68-70%. Даже если в стране откроются предприятия - у нас не хватает рабочих рук. Трудоспособное население эмигрировало за границу и пандемия еще больше обострила эту проблему", - сказал эксперт.

В 2020 году ежемесячно среднее количество людей, зарегистрированных в качестве безработных в Национальном агентстве занятости, колебалось в пределах 3-4 тысяч. Исключение составил апрель, когда было зарегистрировано около 9 тысяч заявок.

В январе 2021 года было зарегистрировано около 3500 новых безработных. Всего в настоящее время в нашей стране официально зарегистрировано 26 тысяч безработных, из них 49% - женщины.

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