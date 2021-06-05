Выборы в парламент Молдовы: как будут голосовать жители Приднестровья

Досрочные выборы в парламент Молдовы - 2021: ​Центризбирком определился с количеством участков для голосования для жителей левого берега Днестра, муниципия Бендеры и некоторых населенных пунктов Каушанского района

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. На досрочных парламентских выборах, намеченных в Молдове на 11 июля, откроют 44 избирательных участка для граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Решение приняли члены Центральной избирательной комиссии республики в субботу.

В ЦИК напомнили, что согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано свыше 258 тысяч граждан с правом голоса.

По данным Центризбиркома, 44 участка будут открыты в 25 населенных пунктах.

В рамках выборов в Молдове в 2020 году для граждан, проживающих на левом берегу Днестра, было открыто 42 электоральных участка.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 14 партий и блоков для участия в досрочных выборах, еще три пакета документов находятся на рассмотрении в ЦИК.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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