Выборы в парламент Молдовы: как будут голосовать жители Приднестровья

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. На досрочных парламентских выборах, намеченных в Молдове на 11 июля, откроют 44 избирательных участка для граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Решение приняли члены Центральной избирательной комиссии республики в субботу.
В ЦИК напомнили, что согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано свыше 258 тысяч граждан с правом голоса.
По данным Центризбиркома, 44 участка будут открыты в 25 населенных пунктах.
В рамках выборов в Молдове в 2020 году для граждан, проживающих на левом берегу Днестра, было открыто 42 электоральных участка.
В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 14 партий и блоков для участия в досрочных выборах, еще три пакета документов находятся на рассмотрении в ЦИК.
Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.
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