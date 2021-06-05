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Выборы

Решено: сколько участков для голосования откроют для молдавской диаспоры

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Досрочные выборы в парламент Молдовы – 2021: ​Центризбирком определился с количеством участков для голосования за рубежом.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. На досрочных парламентских выборах, намеченных в Молдове на 11 июля, откроют 139 избирательных участков за границей. Решение приняли члены Центральной избирательной комиссии республики в субботу.

За проголосовали пятеро членов ЦИК, один - против, а еще один воздержался. 

"Таким образом, утвержден проект с формулой со 139 избирательными участками", – сказал глава Центризбиркома Дорин Чимил. 

Обсуждение по этому вопросу сопровождалось спорами. В ходе дискуссий, которые длились несколько часов, включая перерывы, прозвучало несколько предложений о том, сколько участков следует открыть за границей, – от 131 до 198. При этом поступило предложение сократить количество участков для голосования в России, однако члены ЦИК его не поддержали.  

Выборы в Молдове. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Цуркану
Досрочные выборы в парламент Молдовы: в ЦИК назвали число избирателей

В рамках выборов в Молдове в 2020 году было также открыто 139 участков для голосования за границей.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах. Эта процедура заканчивается 11 июня. К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал 14 партий и блоков для участия в досрочных выборах, еще три пакета документов находятся на рассмотрении в ЦИК.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года.

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