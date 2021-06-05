Праздник для детей в Кишиневе: где можно отдохнуть с семьей в субботу

Музыка, детский смех и улыбки в каждом столичном секторе: примэрия Кишинева организовала праздничную программу, приуроченную к Международному дню защиты детей.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В Кишиневе проходят мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей. Столичные власти из-за плохой погоды 1 июня перенесли праздничную программу в городе на пятое июня. Культурно-развлекательные мероприятия проходят в каждом районе Кишинева.

С полной программой праздника в молдавской столице можно ознакомиться здесь.

В Центре Кишинева мероприятия проходят на нескольких площадках.

Для детей организовали не только концерт, но и экскурсию. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, что на площади Великого национального собрания дети бесплатно проедутся на туристическом троллейбусе по улицам столицы.

"Во время поездки детей будет сопровождать гид, который расскажет о самых важных туристических достопримечательностях города. Экскурсия интересная и познавательная, у ребят будет возможность открыть для себя небольшую часть города и пообщаться друг с другом", – рассказал Чебан.

Так же, по его словам, дети могут рисовать кисточками на предоставленном троллейбусе.

"Креативность детей безгранична. Надеюсь, что дети хорошо проведут время в местах, предложенных примэрией Кишинева", – отметил примар.

Международный день защиты детей в 2021 году в Молдове не был объявлен выходным, поскольку в Трудовом кодексе он таковым не является.

В предыдущие годы постановлением правительства 1 июня объявляли выходным днем, а в этом власти такого решения не приняли.

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