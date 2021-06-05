Откровения Надежды Чепраги: о музыке, отношениях с коллегами и семье

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. О ностальгии по детским годам, переживаниях в период пандемии и жизни без гастролей – об этом и многом другом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала народная артистка Молдавской ССР, заслуженная артистка России Надежда Чепрага.

Артистка довольно давно проживает и работает в Москве. Как рассказала Чепрага, ее хорошо приняли в российской столице и у нее сложились добрые отношения с коллегами. Она отметила, что сотрудничает со многими молдавскими и российскими музыкантами и исполнителями.

"Чтобы тебя уважали, нужно уважительно относиться к месту, где ты находишься и работаешь, а также к людям вокруг", – отметила исполнительница.

Артистка рассказала, что у нее практически нет свободного времени. Рабочий график полностью расписан. Она сотрудничает с различными московскими телеканалами и отвечает на все письма, которые получает.

"Очень много времени трачу, чтобы ответить на письма. Уважение крайне важно по отношению к поклонникам", – отметила Надежда Алексеевна.

Чепрага рассказала, что из-за пандемии сфера эстрады сильно пострадала. Гастроли отменялись, количество концертов уменьшилось. Работа в этот период была связана в основном со студией.

Исполнительница сообщила, что она делает первым делом, когда возвращается на родину. "Когда приезжаю домой, то все дороги в первую очередь ведут меня в Распопены (село, где родилась эстрадная певица – ред.), а затем уже - в Кишинев", – уточнила певица.

Артистка родилась в семье, где любили музыку, а с песней выполнялась любая работа, даже самая сложная.

"Без песни мы ничего не делали. Шли на кукурузу с песней, на сбор табака – с песней. Всегда пели. Мы работали все вместе, все магалой... Это прекрасные воспоминания", – поделилась исполнительница.

Надежда Алексеевна призналась, что самое большое ее богатство – семья. "Уже нет рядом ни моих родителей, ни братьев, ни сестер. Но есть мои племянники, и в них течет наша кровь", – сказала Чепрага.

Эстрадная певица дебютировала на сцене еще в школьные годы. А когда была в шестом классе, снялась в короткометражном фильме кишиневской студии "На сборке винограда" в роли солистки ансамбля.

Надежду Чепрагу называют солнечным цветком Молдовы. Она родилась на севере республики, в селе Распопены. В 16 лет Надежда выступала на сцене самого престижного зала в мире — парижской Олимпии. Там она получила золотую медаль и международное признание. В 17 лет Чепрага стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра республиканского Гостелерадио, где проработала 10 лет. Она стала лауреатом многих международных песенных конкурсов и фестивалей.

К слову, у Надежды Чепраги есть интересная традиция, которой она верна на протяжении всего своего творческого пути. Выступая в зарубежных странах, она обязательно исполняет песню на языке этого государства. В эфире радиостудии Sputnik артистка спела отрывки из нескольких песен, которые она исполнила в ходе своих выступлений на Кубе, в Корее, Сирии, Вьетнаме.

"В Пхеньяне я пела песню, которая была включена в программу закрытия фестиваля. Там очень высоко поют. Да, я помню тексты песен, которые пела. Даже в Сирии, где я получила гран-при за песню на их языке, а у них, к слову, исполнение довольно низкое. А когда я была во Вьетнаме, пока я разучивала песню, покойный Штефан Петраке сломал два магнитофона", – рассказала Чепрага.

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