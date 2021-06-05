Фото с места ЧП: что произошло с самолетом, который вынужденно сел в поле

В социальных сетях пишут, что вынужденная посадка легкомоторного судна произошла из-за проблем с мотором.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В сети появились кадры с места ЧП, где самолет Cessna 172 совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома назначения в Хорештах.

Происшествие произошло после обеда 4 июня близ аэродрома в Хорештах. Как сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы, легкомоторный самолет Cessna 172 вынужденно приземлился в поле.

"На борту находились четверо человек, включая пилота. Медицинская помощь без госпитализации потребовалась лишь пилоту. Пассажиры не получили никаких травм", – отметили в структуре.

В Органе гражданской авиации подчеркнули, что проводится расследование произошедшего. В социальных сетях пишут, что вынужденная посадка судна произошла из-за проблем с мотором.

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