Свежие данные: сколько случаев COVID-19 зарегистрировали в Молдове за сутки

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 30 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Общее число случаев заражения в стране достигло 255 432.

За минувшие сутки проведен 5361 тест.

Зафиксирован один случай "импорта" инфекции – из США.

За прошедшие 24 часа коронавирус не выявили ни у одного медицинского работника.

Всего в больницах находятся 305 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 60 (из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 78 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 248 013.

Также за последние 24 часа зафиксировано еще три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6132.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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