Гречаная: в Молдове русский язык – объединительный фактор для национальностей

Председатель законодательного органа отметила, что День русского языка – важный праздник для Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Молдове русский – больше, чем язык, это объединительный фактор для множества национальностей, проживающих в республике, цитадель взаимопонимания, согласия и мира. Об этом заявила спикер парламента страны Зинаида Гречаная.

"В День рождения одного из величайших поэтов всех времен – Александра Сергеевича Пушкина – Организация Объединенных Наций отмечает День русского языка. Это важный праздник для Республики Молдова – государства, которое входит в состав ООН и в котором русский – язык межнационального общения. Для нас – большая удача, что мы можем говорить, читать и думать на этом великом и могучем языке", – написала Гречаная на своей странице в Facebook.

По ее словам, "в Молдове русский – больше, чем язык, это объединительный фактор для множества национальностей, проживающих в нашей стране, цитадель взаимопонимания, согласия и мира".

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"Тем более мы должны беречь его в семьях, в образовательных учреждениях и в обществе в целом. Благодарю "Россотрудничество", Русскую общину, учителей и преподавателей русского языка, всех, кто содействует сохранению русского языка и культуры на молдавской земле", – подчеркнула Гречаная.

Спикер парламента отметила, что "русский язык был и остается частью нашей прекрасной Родины, которую мы любим и всегда будем любить".

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