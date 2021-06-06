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Зинаида Гречаная

Гречаная: в Молдове русский язык – объединительный фактор для национальностей

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210606/35013916/Grechanaya-vMoldove-russkiy-yazyk--obedinitelnyy-faktor-dlya-natsionalnostey.html

Председатель законодательного органа отметила, что День русского языка – важный праздник для Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Молдове русский – больше, чем язык, это объединительный фактор для множества национальностей, проживающих в республике, цитадель взаимопонимания, согласия и мира. Об этом заявила спикер парламента страны Зинаида Гречаная.

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"В День рождения одного из величайших поэтов всех времен – Александра Сергеевича Пушкина – Организация Объединенных Наций отмечает День русского языка. Это важный праздник для Республики Молдова – государства, которое входит в состав ООН и в котором русский – язык межнационального общения. Для нас – большая удача, что мы можем говорить, читать и думать на этом великом и могучем языке", – написала Гречаная на своей странице в Facebook.

По ее словам, "в Молдове русский – больше, чем язык, это объединительный фактор для множества национальностей, проживающих в нашей стране, цитадель взаимопонимания, согласия и мира".

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"Тем более мы должны беречь его в семьях, в образовательных учреждениях и в обществе в целом. Благодарю "Россотрудничество", Русскую общину, учителей и преподавателей русского языка, всех, кто содействует сохранению русского языка и культуры на молдавской земле", – подчеркнула Гречаная.

Спикер парламента отметила, что "русский язык был и остается частью нашей прекрасной Родины, которую мы любим и всегда будем любить".

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