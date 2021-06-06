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200 летия приезда Пушкина в Кишинев

Пока все спали: день рождения Пушкина, опасения НАТО и ситуация с COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210606/35013979/poka-vse-spali-den-rozhdenie-pushkina-opaseniya-nato-i-situatsiya-s-covid-19.html

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В воскресенье, 6 июня, исполняется 222 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот же день Организация Объединенных Наций отмечает День русского языка.

Дом-музей Пушкина вспомнил греческих героев и Европу 200-летней давности
© Sputnik / Mihai Caraus
Дом-музей Пушкина вспомнил греческих героев и Европу 200-летней давности

В честь знаменательной даты Русский дом в Кишиневе приглашает всех желающих принять участив в мероприятиях, посвященных 222-й годовщине со дня рождения Пушкина и Дню русского языка. Утром в 10.00 состоится  церемония возложения цветов к памятнику Пушкина в центральном парке имени Штефана чел Маре. В 12.00 праздник пушкинской поэзии продолжится в селе Долна Страшенского района. 

Бессарабский период Пушкина>>>

Опасения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отмечает все более активное сотрудничество России с Китаем, которое представляет "серьезный вызов", передает РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
"У них есть злонамеренные планы" - Лавров о НАТО в отношении России

"Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время все активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном", - сказал Столтенберг изданию Welt am Sonntag.

Также члены НАТО всерьез обеспокоены сотрудничеством России и Белоруссии, добавил Йенс Столтенберг.
Он заявил, что НАТО "внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии". "Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы", - сказал Столтенберг.

Ситуация с COVID-19

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 171 миллиона 871 тысячи 377. Эпидемия унесла жизни 3 миллионов 718 тысяч 983 человек. 

Врач. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari
Врач, умерший от коронавируса, назван почетным гражданином Чадыр-Лунги
На первой строчке по числу инфицированных США (33 357 080). Следом идут Индия (28 694 879) и Бразилия (16 907 425).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 769 291), Турция (5 282 594), Россия (5 058 221), Великобритания (4 527 577), Италия (4 230 153), Аргентина (3 939 024) и Германия (3 706 934).

В Молдове лабораторным путем за прошедшие сутки подтверждено 30 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 255 432.

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