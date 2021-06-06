Видео: в Кишиневе отмечают день рождения Пушкина и День русского языка

В воскресенье в Кишиневе и по всей Молдове проходят мероприятия, посвященные 222-й годовщине со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В молдавской столице проходят мероприятия, посвященные 222-й годовщине со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.

Официальные торжественные мероприятия организованы в центральном парке имени Штефана чел Маре, где запланировано возложение цветов к подножию бюста великого русского поэта.

Общеизвестно, что Пушкин неотрывно связан с Молдовой. Русский поэт прожил в Кишиневе с 1820 по 1823 год. В ссылку в Бессарабию он был отправлен императором Александром I. Бессарабский период стал одним из самых плодотворных в творчестве русского классика.

Пушкинисты насчитывают более 220 произведений, написанных, начатых и задуманных им в Кишиневе, в их числе и первые строки знаменитого романа "Евгений Онегин". Более 200 мест так или иначе связаны с именем Пушкина.

С 1899 года центральная улица города носит имя Александра Сергеевича. А с 1948 года в Кишиневе действует Дом-музей А.С. Пушкина, где жил классик. А памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыли в Кишиневе в 1885 году. Он стал третьим по счету монументом (после Москвы и Санкт-Петербурга), установленным в честь поэта.

"Кишинев – "пушкинский" город, поэтому день рождения великого поэта, отмечаемый 6 июня, – особая дата в истории города", - отметил примар молдавской столицы Ион Чебан.

По его словам, исследователи насчитывают более 220 сочинений, написанных, начатых и задуманных в Кишиневе, в их числе четыре южные поэмы и шестнадцать первых строф романа "Евгений Онегин". Именно здесь из-под пера Александра Сергеевича вышло стихотворение "Черная шаль" и родился замысел поэмы "Кавказский пленник".

"Все мое детство прошло на "Пушкинской горке" и я счастлив, что у Кишинева есть привилегия гордиться "своей" страничкой в биографии гения русской поэзии", – отметил Чебан.

В инфографике Sputnik Молдова можно увидеть основные даты и события, связанные с бессарабским периодом классика литературы.

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