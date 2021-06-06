Марафоны вакцинации на юге Молдовы: Минздрав рассказал о цифрах

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Марафон вакцинации: 15 мобильных групп из 34 волонтеров Ассоциации студентов и резидентов Государственного университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану обошли дома в населенном пункте Гура Галбеней Чимишлийского района и сделали прививки от коронавируса всем желающим гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Молдовы в воскресенье.
"Таким образом, марафоны вакцинации продолжатся по всей стране. Всего в течение 5 июня привиты порядка 270 человек, а проинформированы о пользе вакцинации около 2000", – отметили в министерстве.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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